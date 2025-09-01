Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Sparzwang mit Ansage – und dann das Lieblingslied

Kolumnen
01.09.2025 06:00
Noch zurückhaltend: Markus Marterbauer (SPÖ)
Noch zurückhaltend: Markus Marterbauer (SPÖ)(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
0 Kommentare

Kurz vor der Regierungsklausur kursierten neue Zahlen: Zusätzliche 3,5 Milliarden Euro sollen bis 2026 eingespart werden. Damit setzt sich ein altbekanntes Muster fort: Prognosen auch der Wirtschaftsforscher sind ein zweischneidiges Schwert.

Der frühere Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) weiß das nur zu gut. Sein Budget, noch auf optimistische Wachstumsannahmen gestützt, wurde binnen Monaten von schwachen Konjunkturdaten eingeholt – und just von ebenjenen Wirtschaftsauguren als zu rosig kritisiert. Ein bequemes Spiel: Wer nicht regiert, kann leicht mahnen. Manchmal könnte man bei den TV-Auftritten dieser Experten meinen, sie würden selbst gerne im Kanzleramt sitzen.

Trotzdem dienen ihre Berechnungen als Richtschnur. So auch diesmal: Als Gegenmaßnahme sollen Subventionen überprüft werden. Im Förderdschungel wuchert bekanntlich alles – Bund, Länder, Gemeinden verteilen oft mehrfach. Föderalismus als Geldvernichter.

Lesen Sie auch:
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Milliardenloch wächst
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
01.09.2025
„Krone“-Gastkommentar
Mehr Staat? Eine gefährliche Drohung
31.08.2025

Und dann sind da noch die Pensionen. Kaum eine Debatte über das Sparen ohne den Hinweis, dass hier sowie auch bei Beamtengehältern viel zu holen sei. Politisch besonders heikel, aber rechnerisch verlockend.

Der SPÖ-Finanzminister schweigt noch. Klug von seinem Parteichef positioniert, wartet er ab.

Denn sobald die Experten eine noch größere Lücke ausrufen, schlägt seine Stunde. Dann kommt das altbekannte Lieblingslied der SPÖ: Steuererhöhungen. Wahlkampferprobt, publikumswirksam – und stets mit erhobenem Zeigefinger serviert.

Aurelius

Porträt von Kronen Zeitung
Kronen Zeitung
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
176.386 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
153.656 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Österreich
Elch „Emil“ stattet Lourdes-Grotte einen Besuch ab
112.300 mal gelesen
Elch „Emil“, auf dieser Aufnahme bei Baumgarten am Tullnerfeld, wurde von der Feuerwehr mit ...
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
2080 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1747 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Kolumnen
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
1549 mal kommentiert
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Sparzwang mit Ansage – und dann das Lieblingslied
„Krone“-Kommentar
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
„Krone“-Gastkommentar
Mehr Staat? Eine gefährliche Drohung
„Krone“-Kommentar
Machtkampf um die Zölle
„Krone“-Kommentar
Bremst Strommarktgesetz Erneuerbare aus?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf