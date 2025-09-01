Sparzwang mit Ansage – und dann das Lieblingslied

Der frühere Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) weiß das nur zu gut. Sein Budget, noch auf optimistische Wachstumsannahmen gestützt, wurde binnen Monaten von schwachen Konjunkturdaten eingeholt – und just von ebenjenen Wirtschaftsauguren als zu rosig kritisiert. Ein bequemes Spiel: Wer nicht regiert, kann leicht mahnen. Manchmal könnte man bei den TV-Auftritten dieser Experten meinen, sie würden selbst gerne im Kanzleramt sitzen.