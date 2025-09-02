„Diesmal fahren wir fix zum WM-Turnier“

Was für ein Rückhalt! 1000 Fans begrüßten das rot-weiß-rote Fußball-Nationalteam schon am ersten bei in Windischgarsten. Damit sich die ÖFB-Stars perfekt auf das Länderspiel-Doppel vorbereiten können, wurde die Anlage um 1,7 Millionen Euro umgebaut. Der Optimismus bei den Anhängern der Mannschaft ist riesig.