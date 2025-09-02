„Diesmal fahren wir fix zum WM-Turnier“

LASK verlängert mit Kapitän Sascha Horvath
Was für ein Rückhalt! 1000 Fans begrüßten das rot-weiß-rote Fußball-Nationalteam schon am ersten bei in Windischgarsten. Damit sich die ÖFB-Stars perfekt auf das Länderspiel-Doppel vorbereiten können, wurde die Anlage um 1,7 Millionen Euro umgebaut. Der Optimismus bei den Anhängern der Mannschaft ist riesig.
Bei Sonne und 23 Grad verfolgten am Montag 1000 Fans den Start des ÖFB-Teams in das Länderspiel-Doppel, sahen Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer und Co. beim öffentlichen Training in Windischgarsten auf die Beine. Auf der rundum modernisierten Anlage im Nationalpark-Resort Dilly: „Fünf Stunden nachdem das Team im letzten Oktober abgereist war, rollten sieben Bagger an“, erzählte Hausherr Horst Dilly.
