Eine für Pensionisten schockierende Zahl.

Die Zahlen für die ÖVP jedoch bleiben miserabel, auch wenn der Chef der Volkspartei gestern ankündigte, er wolle bei den nächsten Wahlen die Volkspartei wieder zur Nummer 1 machen. Wollen wir hoffen, dass sich Stocker nicht komplett verrechnet. Denn das wäre nicht nur schlecht für ihn und die ÖVP, das wäre schlecht fürs ganze Land.