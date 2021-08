Schlossbergwege in Bad St. Leonhard sind gesperrt

Gefahr in Verzug

Einige Wanderwege, die von Kurgästen genützt werden, sind derzeit nicht begehbar. „Wir mussten die Wege am Hang und an der Lavant wegen Gefahr in Verzug sperren lassen“, so Joham. Man sei aber bemüht, sie so rasch wie möglich herrichten zu lassen: „Das wird teuer werden.“ Auch der Pavillon, der am Aufgang zur Burg Schatten spendet, müsse saniert werden: „Es kommt leider immer wieder zu Vandalenakten.“