Lustenaus Tabakovic trifft derzeit nach Belieben

Und obwohl der Kader - zumindest momentan noch - dünner ist als in der vergangenen Saison, sieht Tabakovic ein verbessertes Team. „Wir haben definitiv an Qualität dazugewonnen. Ich habe zwar sicherlich nicht erwartet, dass wir so gut starten - aber wir haben alle eine Idee und das merkt man dann eben auch auf dem Spielfeld.“