Golf-Clubhaus verwüstet: Mit Geldtresor geflüchtet

Wieder haben es Täter auf einen Golfclub abgesehen. Diesmal brachen die Unbekannten in das Clubhaus in Bad Kleinkirchheim ein. Die Täter flüchteten mit mehreren Tausend Euro und verursachten zudem einen Schaden von 10.000 Euro. Erst vergangenen Mittwoch sind Diebe in das Clubhaus am Klopeiner See eingebrochen.