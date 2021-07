Klopeiner See: Einbruchstour durch mehrere Häuser

Nicht nur in das Clubhaus des Golfparks Klopeiner See haben bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch eingebrochen und eine Kassa mit Tageslosung gestohlen - am Tresor sind sie gescheitert - sondern auch in einem Nebengebäude des Clubhauses mehrere Spinte aufgezwängt. Dann suchten die Einbrecher noch eine nahegelegene Pension und eine unversperrte Garage eines Einfamilienhauses heim. Der Sachschaden ist noch unbekannt. Eine mögliche Auskundschafterin wurde Dienstagnachmittag in der Nähe des Clubhauses von mehreren Bewohnern und Urlaubsgästen wahrgenommen.