Türkis-Grün erhält eine zweite Chance

In vielen Beziehungen folgt auf die erste Verliebtheit der harte Alltag, und häufig endet es als Drama mit gegenseitigen Beschuldigungen und Verletzungen. Im politischen Bereich war die Koalitionsregierung knapp an diesem Szenario dran. Wenn Kurz und Kogler jetzt wieder „Happy Life“ inszenieren, so ist das nichts anderes als eine zweite Chance, die diese Regierung im Herbst noch einmal hat.