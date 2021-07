Eiscreme-Krieg in Israel

Es mutet lächerlich an, wie hoch in Israel die Wogen wegen eines Streites um Eiscreme gehen können - allerdings nur auf den ersten Blick. Konkret geht es um das amerikanische Unternehmen Ben & Jerry’s, das jüngst angekündigt hat, den Verkauf seines Speiseeises in den von Israel besetzten Gebieten im palästinensischen Westjordanland einzustellen. Man glaube, heißt es, dass der Verkauf in den besetzen Gebieten mit den Werten des Unternehmens nicht vereinbar sei. Kein Eis für Siedler also.