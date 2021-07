Überfall mit Messer auf Supermarkt: Täter erst 15

Gegen 11 Uhr kam der junge Verdächtige mit einem Messer in der Hand in den Lebensmittelmarkt in Niederhollabrunn und bedrohte die 63 Jahre alte Angestellte. Er forderte Bares und begann sich daraufhin selbst aus der Kassa zu bedienen. Zwar versuchten die Mitarbeiterin sowie der 34-jährige Geschäftsführer ihn daran zu hindern, dem Täter gelang es jedoch einen kleinen Betrag zu stehlen und trat die Flucht an.