Am Mittwoch vor genau 70 Jahren ist die Genfer Flüchtlingskonvention in Kraft getreten, die dafür sorgen sollte, dass Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen müssen, nicht mehr vor verschlossenen Grenzen stehen, wie das im Zweiten Weltkrieg so oft der Fall gewesen ist. Wer verfolgt wird, sollte künftig geschützt sein. Ein Meilenstein der Menschlichkeit. Wobei das Abkommen sowohl die Rechte als auch die Pflichten der Flüchtlinge festlegte.