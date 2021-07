Biden kündigt Ende der Kampfhandlungen im Irak an

„Unsere Zusammenarbeit gegen den Terrorismus wird auch in dieser neuen Phase weitergehen.“ Die Rolle der USA bestehe weiterhin in der Unterstützung des Irak im Umgang mit der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat, sagte Biden am Montag. Eine konkrete Zahl zur künftigen Truppenstärke nannte er nicht. Kampftruppen sollen aber mit Ende des Monats zurück in ihrer Heimat sein.