Taliban könnten bald ganz Afghanistan beherrschen

Kämpfe zwischen Taliban und Regierungstruppen massiv verstärkt

Seit Beginn des Abzugs der US- und NATO-Truppen im Mai haben sich die Kämpfe zwischen Regierungstruppen und den Taliban massiv verstärkt. Der Chef der britischen Streitkräfte, Nick Carter, warnte am Donnerstag vor einem regelrechten Bürgerkrieg in Afghanistan, sobald alle ausländischen Truppen das Land verlassen haben. Es könnte in eine ähnlich prekäre Lage wie in den 1990er-Jahren rutschen.