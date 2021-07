Afghanische Soldaten flüchten vor den Taliban

Parallel wird in Deutschland darüber gestritten, was Berlin unternehmen müsste, um jene Afghanen in Sicherheit zu bringen, die mit ausländischen Militärs kooperiert haben und sich deshalb nach dem Abzug der ausländischen Truppen in Lebensgefahr befinden könnten. Denn mit jedem NATO-Soldaten, der das Land am Hindukusch verlässt, rücken die radikal-islamischen Taliban ein Stück weiter vor. Bezirk um Bezirk erobern sie zurück. Die afghanische Regierung hat jetzt eine Großoffensive im Norden des Landes angekündigt, um den Vormarsch der Steinzeitislamisten zu stoppen. Ob das gelingen kann, erscheint aber mehr als zweifelhaft.