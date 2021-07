Bau von noblen Wohnungen nun Fall für Gericht

„Weihnachtsgeschenk“

Etliche Fragen soll der Stockinger nicht zufriedenstellend beantwortet haben. „Die Frage des öffentlichen Interesses wurde nicht geklärt. Zu sagen, dass es einen Bedarf an qualitativen und quantitativen Wohnbau gibt, begründet keine Umwidmung von landwirtschaftlicher Nutzfläche für Luxuswohnungen“, so Schallmeiner. Er sieht in dem Projekt auch ein Weihnachtsgeschenk des Bürgermeisters an den Projektbetreiber, da die Unterlagen am Tag vor Heilig Abend noch persönlich überreicht wurden. Stockinger: „Das ist doch nichts Ungewöhnliches. Wir haben die Ausstellung des Bescheids vor Weihnachten versprochen und bei so umfangreichen Ordnern macht die persönliche Übergabe Sinn.“