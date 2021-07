Die Jagd auf die goldene Gams in Kitz ist eröffnet

Wie kommt man an die einzelnen Spieler heran?

Der Weg, den wir sehr gerne gehen, ist, dass Turnierdirektor Alexander Antonitsch zunächst den Trainern auf den Zahn fühlt, wie die sportliche Planung ihrer Schützlinge für das folgende Jahr aussieht. So bekommt er das Gefühl, wer gerne in der Gamsstadt spielen mag und kann. Der Zweitkontakt findet mit den Agenten statt, also dem Management. Hier klärt man in erster Linie ab, ob man sich in finanzieller Hinsicht einigen kann.