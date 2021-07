Rund 1300 Zweitimpfungen ohne Anmeldung in Tirol

Weitere Impfmöglichkeiten ohne Anmeldung

Am Samstag und am Sonntag haben Impfbereite erneut die Möglichkeit für Erst- oder Zweitimpfungen ohne Anmeldung. Offen stehen die Türen am Samstag in den Impfzentren Kufstein, Kundl und Innsbruck. Aktuelle Wartezeiten bei den Impfzentren sind auch dann wieder unter www.tirol.gv.at/tirolimpft-ohneanmeldung abrufbar.