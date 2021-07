Mann eine Woche lang in Alaska von Bär verfolgt

Während des Fluges zwischen den Städten Kotzebue und Nome im abgelegenen Nordwesten Alaskas wurde der Mann am vergangenen Freitag in einem Bergbau-Camp gesichtet. Die Einsatzkräfte fanden den Vermissten mit Verletzungen am Bein und am Oberkörper und brachten ihn ins Krankenhaus. Die Wunden rührten nach Angaben des Verletzten von einem Bärenangriff her. Der Bär sei nach der Attacke eine ganze Woche lang nachts immer wieder in das Lager zurückgekehrt und habe den Mann verfolgt.