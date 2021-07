Ehefrau rettete verletzten Frantschacher Landwirt

Ehefrau kam zur Hilfe

Trotz großer Schmerzen konnte er sich befreien und ein paar Meter in Richtung angrenzenden Acker schleppen. Da er sein Handy am 300 Meter entfernten Traktor gelassen hatte, konnte er keine Hilfe holen. Erst gegen 12 Uhr - als Ihn seine Frau am Handy nicht erreichen konnte - hielt diese Nachschau, wo sie ihn schwer verletzt an der Unfallstelle vorfand und die Einsatzkräfte verständigte.