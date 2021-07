Stellschrauben für Entlastung der Pflege im Spital

„In der Pandemie waren und sind die Krankenhäuser massiv gefordert. Die Mitarbeiter dort sind an ihre Grenzen gegangen und manchmal darüber hinaus“, sagt LH-Vize Christine Haberlander (ÖVP) als Gesundheitsreferentin des Landes. So haben sich zum Beispiel hohe Zeitguthaben in den Landesspitälern aufgebaut. Daher hat sie, wie „Krone“-Leser schon wissen, Anfang Mai die Spitalsträger (Gesundheitsholding, Orden) beauftragt, Maßnahmen zur Entlastung der Pflegekräfte auszuarbeiten. Gemeint sind „weitere Maßnahmen“, weil es ja ein (finanzielles) Pflegepaket schon gegeben habe.