Hunger ließ zwei junge Autodiebe auffliegen

Auto stand am Bahnhof

Die hungrigen Gelegenheits-Autodiebe - ein 18- und 19-Jähriger aus der Umgebung - behoben mit der Bankomatkarte Bargeld, um sich beim Schnellimbiss etwas zu Essen kaufen zu können, bezahlten damit auch beim Zigarettenautomaten und begingen so rechtlich einen Einbruch. Das Videobild beim Geldbeheben wurde ihnen zum Verhängnis und am Mittwoch stand die Polizei aus Attnang-Puchheim vor der Tür. Das Duo gestand kleinlaut, der BMW stand mit 100 Kilometer mehr am Tacho beim Bahnhof Vöcklabruck und wurde dem Besitzer wieder übergeben.