Schon zwei Drittel der Inder haben Antikörper

In Indien, das eine Einwohnerzahl von 1,3 Milliarden Menschen hat, gibt es weltweit nach den USA die zweithöchste Zahl an registrierten Corona-Fällen - insgesamt mehr als 31 Millionen und eine sehr hohe Dunkelziffer. Die Situation hatte sich im April und Mai unter anderem im Zusammenhang mit der dort erstmals entdeckten Delta-Variante des Coronavirus dramatisch zugespitzt. An einigen Tagen wurden 400.000 Neuinfektionen gemeldet. Krankenhäuser waren teils so überlastet, dass Menschen auf Parkplätzen davor starben und der medizinische Sauerstoff ausging. Angehörige mussten selbst bei Krematorien warten.