Indien: Delta-plus-Variante besonders ansteckend

Bei der auch als B.1.617.2.1 oder AY.1 benannten Variante handelt es sich um die Delta-Variante mit der zusätzlichen Spike-Mutation K417N, die auch in der zunächst in Südafrika entdeckten Beta-Variante vorgekommen ist. Es gebe zwar noch wenige Daten, doch laut einer Mitteilung des indischen Gesundheitsministeriums binde sich diese SARS-CoV-2-Mutation stärker an Lungenzellen - was sie leichter übertragbar und dadurch auch gefährlicher machen würde.