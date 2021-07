Tote Katzen in verwüstetem Haus gefunden

Das Ermittlungsverfahren gegen die Klagenfurterin wurde von Richterin Sabine Roßmann penibel geführt - galt es doch, den Tod mindestens zweier Katzen aufzuklären. Deren Kadaver waren in dem verwüsteten Haus gefunden worden, als die Besitzerin ausgezogen war. Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass die Frau Streunerkatzen gefangen gehalten hatte. Als sie den Wohnort wechselte, blieben die Miezen hilflos zurück - ohne Futter, ohne Wasser. Woran sie genau verendet sind, lässt sich nicht mehr sagen, da die toten Tiere entsorgt worden sind. Aber möglicherweise haben sie sich in ihrer Not zu Kannibalen entwickelt.