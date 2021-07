Unfall in Schladminger Tauern: Schwierige Bergung

Beim Abstieg von der Gollinghütte in den Schladminger Tauern auf 2100 Metern Seehöhe kam Dienstagnachmittag eine Wanderin aus Oberösterreich zu Sturz und verletzte sich schwer. Wegen Sichtbehinderungen konnte der Hubschrauber nicht zum Unfallort. Einsatzkräfte mussten vom Rettungsheli Martin 1 in die Nähe gebracht werden und stiegen dann zur Verletzten auf. Die 53-Jährige wurde in Richtung Tal getragen und schließlich ins Spital geflogen.