Blackout würde 300 Millionen Euro pro Tag kosten

Ein Blackout, also ein großflächiger, längerer Stromausfall käme teuer: Österreichweit wäre der volkswirtschaftliche Schaden 1,2 bis 1,5 Milliarden € pro Tag; in Oberösterreich wären es 240 bis 300 Millionen. „Deshalb ist Blackout-Vorsorge so wichtig“, sagt Landesrat Markus Achleitner.