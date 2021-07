Wie regional ist ihr Einkaufswagen noch?

Als Corona im März 2020 zum ersten Lockdown führte, gab es zahlreiche Ideen, um den regionalen Handel zu unterstützen: von Lebensmittelkisten und -automaten über click-and-collect bis hin zu Plattformen, wo man sämtliche Handelssparten durchsuchen kann. Inwiefern diese Angebote dazu beigetragen haben, dass die Vorarlberger trotz umfassender Schließungen regional eingekauft haben, werden wir nie wissen. Auch die von Wirtschaftskammer und Land Vorarlberg in Auftrag gegeben Kaufkraftanalyse für 2021, deren Ergebnisse im Frühjahr 2022 erwartet werden, wird dies wohl nicht darstellen können. Fakt ist: Der heimische Handel hat in den letzten 16 Monaten schwer gelitten, während Amazon und Co. einen Umsatzrekord nach dem anderen einfuhren. Nur langsam ist ein Aufatmen unter den Kaufleuten zu vernehmen.