Steam Deck: Valve bringt Nintendo-Switch-Rivalen

Valves Mobil-PC bietet interessante Eingabemöglichkeiten: Neben zwei Analog-Sticks gibt es ein Steuerkreuz, die üblichen ABXY-Buttons, zwei Reihen Schultertasten sowie vier Buttons an der Rückseite und zwei Touchpads, die die Maus ersetzen. Auch ein Lagesensor für Bewegungssteuerung ist an Bord. Damit erinnern die Eingabegeräte an den durchaus innovativen Steam Controller, der sich am Massenmarkt allerdings nicht durchsetzen konnte.