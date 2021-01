Die besten Geheimtipps für die Nintendo Switch

Es gibt mit zig Millionen Euro produzierte Spiele-Blockbuster großer Gaming-Konzerne und es gibt kleine, feine Videospielwerke unabhängiger Entwickler, sogenannter Indie-Studios. Nintendo hat zum Jahreswechsel verraten, welche Indie-Spiele 2020 ganz oben in der Gunst der Switch-Besitzer standen und am häufigsten heruntergeladen wurden - darunter der Retro-Prügler „Streets of Rage 4“, der 2D-Monstersimulator „Carrion“ oder die Jump‘n‘Run-Ballerei „Neon Abyss“. Ganz vorn in der Gunst der Spieler war aber das mit Lob überhäufte Action-Rollenspiel „Hades“ von Supergiant Games („Transistor“, „Bastion“).