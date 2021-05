Valve will Nintendo mit Steam-Handheld angreifen

Die Insiderberichte decken sich mit einer Aussage von Valve-Chef Gabe Newell, der Anfang Mai bei einem öffentlichen Auftritt Andeutungen machte, Valve arbeite an einem neuen Projekt. Hoffnungen auf ein „Half-Life 3“ erteilte er dabei eine Abfuhr: „Ihr werdet am Ende des Jahres eine bessere Vorstellung davon bekommen“, kündigte Newell an. Gut möglich, dass Valves Switch-Herausforderer also noch dieses Jahr enthüllt wird.