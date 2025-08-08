Papst Benedikt: Neue Details zu Rücktritt enthüllt

„Emotionale Phase beendet“

Auslöser für das Schreiben war ein Brief des italienischen Theologen Nicola Bux. Dieser hatte ein Jahr nach dem Rücktritt des Papstes eine Reihe von kirchenrechtlichen, theologischen und praktischen Fragen zusammengefasst und Benedikt XVI. um Klärung gebeten. Bux veröffentlichte den Briefwechsel nun in seinem Buch „Realität und Utopie in der Kirche“ – bewusst erst nach dem Tod von Papst Franziskus. Aus seiner Sicht sei „die emotionale Phase, die mit dem Rücktritt von Benedikt XVI. begann“, jetzt beendet.