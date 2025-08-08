Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verschlossene Türen

Geheimes Real-Testspiel! Alaba auf neuer Position

Fußball International
08.08.2025 16:38
Findet sich David Alaba in der kommenden Saison auf einer anderen Position wieder?
Findet sich David Alaba in der kommenden Saison auf einer anderen Position wieder?(Bild: AFP/APA/Chandan Khanna)

Real Madrid hat am Freitag ein geheimes Testspiel gegen CD Leganes absolviert. Mit dabei war auch ÖFB-Legionär David Alaba, der sich aber dieses Mal nicht in der Innenverteidigung wiederfand. 

0 Kommentare

Auf dem Trainingsgelände in Valdebebas fand am Freitag offenbar ein geheimes Real-Testspiel statt. Wie „ESPN“ berichtet, haben die „Königlichen“ gegen Leganes 4:1 gewonnen und dabei auch ein paar taktische Kniffe ausprobiert. 

Eine Option für die kommende Saison?
So wurde etwa David Alaba eingewechselt – aber nicht als Innenverteidiger. Der Österreicher fand sich im Mittelfeld wieder. Eine Variante, auf die Trainer Xabi Alonso im Verlauf der Saison setzen könnte. Denn obwohl man Alaba für einen Transfer keine Steine in den Weg legen würde und angeblich sogar angeboten hat, ihn aus dem Vertrag herauszukaufen – will sich der Österreicher noch ein Jahr bei Real durchbeißen.

Lesen Sie auch:
Real Madrid kommt nach Innsbruck.
„Königlicher“ Besuch
Fußball-Hammer! WSG Tirol testet gegen Real Madrid
01.08.2025

Kameras waren beim Testspiel keine zugelassen – viel ist deshalb über das Match nicht bekannt. Allerdings soll Top-Talent Thiago Pitarch einen guten Eindruck hinterlassen haben und sogar ein Tor erzielt haben. Das nächste – und nicht geheime – Testspiel von Real findet übrigens am Dienstag um 19 Uhr in Innsbruck gegen die WSG Tirol statt.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
213.639 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Ski Nordisch
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
161.494 mal gelesen
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
133.927 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Innenpolitik
Aus Österreich abgeschobener Syrer: UNO besorgt
1121 mal kommentiert
Nach 15 Jahren wurde Anfang Juli zum ersten Mal ein syrischer Straftäter in sein Heimatland ...
Wirtschaft
Neue US-Zölle für die Schweiz ein „Horrorszenario“
863 mal kommentiert
In der Schweiz wird befürchtet, dass die neuen US-Zölle in der Höhe von 39 Prozent das ...
Außenpolitik
Trump: „Es werden Milliarden Dollar fließen“
732 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump begründet seine radikale Zollpolitik mit angeblichen Handelsdefiziten, ...
Mehr Fußball International
Verschlossene Türen
Geheimes Real-Testspiel! Alaba auf neuer Position
Nach Rücktritt im März
Ex-Wintersport-Star versucht sich jetzt als Kicker
Krone Plus Logo
Rapids Realität
Der Ergebnis-Dämpfer war gar nicht so schlecht
Besonderes Testspiel
Muss Chance nutzen: Showdown für ÖFB-Legionär!
Salzburg, Rapid & Co.
Andreas Herzog: „Ernüchternd! Das zipft mich an“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf