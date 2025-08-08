Geheimes Real-Testspiel! Alaba auf neuer Position

Real Madrid hat am Freitag ein geheimes Testspiel gegen CD Leganes absolviert. Mit dabei war auch ÖFB-Legionär David Alaba, der sich aber dieses Mal nicht in der Innenverteidigung wiederfand.
Auf dem Trainingsgelände in Valdebebas fand am Freitag offenbar ein geheimes Real-Testspiel statt. Wie „ESPN“ berichtet, haben die „Königlichen“ gegen Leganes 4:1 gewonnen und dabei auch ein paar taktische Kniffe ausprobiert.
Eine Option für die kommende Saison?
So wurde etwa David Alaba eingewechselt – aber nicht als Innenverteidiger. Der Österreicher fand sich im Mittelfeld wieder. Eine Variante, auf die Trainer Xabi Alonso im Verlauf der Saison setzen könnte. Denn obwohl man Alaba für einen Transfer keine Steine in den Weg legen würde und angeblich sogar angeboten hat, ihn aus dem Vertrag herauszukaufen – will sich der Österreicher noch ein Jahr bei Real durchbeißen.
Kameras waren beim Testspiel keine zugelassen – viel ist deshalb über das Match nicht bekannt. Allerdings soll Top-Talent Thiago Pitarch einen guten Eindruck hinterlassen haben und sogar ein Tor erzielt haben. Das nächste – und nicht geheime – Testspiel von Real findet übrigens am Dienstag um 19 Uhr in Innsbruck gegen die WSG Tirol statt.
