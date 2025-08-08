Geheimes Real-Testspiel! Alaba auf neuer Position

Eine Option für die kommende Saison?

So wurde etwa David Alaba eingewechselt – aber nicht als Innenverteidiger. Der Österreicher fand sich im Mittelfeld wieder. Eine Variante, auf die Trainer Xabi Alonso im Verlauf der Saison setzen könnte. Denn obwohl man Alaba für einen Transfer keine Steine in den Weg legen würde und angeblich sogar angeboten hat, ihn aus dem Vertrag herauszukaufen – will sich der Österreicher noch ein Jahr bei Real durchbeißen.