100.000 Euro für Geschwindigkeitstafeln in Kärnten

4000 Euro pro Anzeigetafel

„Von Landesseite übernehmen wir 50 Prozent der Investitionskosten“, so Landesrat Sebastian Schuschnig. Rund 4000 Euro kostet eine Anzeigetafel. „So wollen wir an die Eigenverantwortung der Fahrzeuglenker insbesondere an Orten, wo viele Kinder am Straßenverkehr teilnehmen, appellieren“, so Landesrat Martin Gruber.