Nach Starkregen: Bregenzer Ach führt Hochwasser

Rund 95 Liter Regen waren es in Summe, welche von der Wetterstation in Alberschwende zwischen Donnerstag (6 Uhr) und Freitag (6 Uhr) gemessen. Der größte Teil fiel ab Mitternacht, was dazu führte, dass der Pegel der Bregenzer Ach in Kennelbach rasant anstieg.