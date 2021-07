Landesrechnungshof prüft Spittaler Förderprojekte

Nur Geimpfte in Hotels willkommen

Auf keine Gegenliebe stößt die von Hoteliers verbreitete Idee, nur Geimpfte in den Hotels willkommen zu heißen, bei der Opposition in Kärnten. Der Parteichef der Freiheitlichen, Erwin Angerer und FPÖ-Klubobmann Gernot Darmann sprechen von einer „Killer-Idee für den Tourismus“. Es sei befremdlich, dass Tourismusreferent Sebastian Schuschnig dazu schweigt und solchen Plänen nicht eine klare Absage erteilt, so das blaue Duo. Auch TK-Chef Köfer lehnt diese Impfpflicht als Zugangsberechtigung in den Hotels kategorisch ab.