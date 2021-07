Tirols Bergretter jetzt wieder im Dauereinsatz

Schon am Nachmittag war eine Deutsche (57) beim Abstieg von der Olperer Hütte in den Zillertaler Alpen auf einem Stein ausgerutscht. Die Frau zog sich schwere Verletzungen am rechten Sprunggelenk zu. Die BR Ginzling rückte aus, der Notarzthubschrauber flog die Deutsche schließlich ins KH Schwaz.