Drama bei Kletterkurs: Absturzopfer war Soldat

Am Mittwochvormittag absolvierten Soldaten der Deutschen Bundeswehr in Nassereith einen Ausbildungskurs im Felsklettern. Dabei bestiegen sie den Klettersteig in der sogenannten Leite, die bis zur Tieftalwand führt. Die Gruppe umfasste mehrere Personen. Gegen 11 Uhr kam es laut Auskunft der Polizei zu dem folgenschweren Unglück.