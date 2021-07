Selbstüberschätzung auf den Tiroler Eisenwegen

Mehrere Hotspots in Tirol

Interessanterweise gibt es in Tirol einige Hotspots mit überdurchschnittlich vielen „Blockierten“. Dazu gehört auch der Klettersteig am Stuibenfall in Umhausen. „Zum Glück hatten wir dort heuer noch keinen Einsatz“, sagt Martin Scheiber, Ortsstellenleiter der BR Umhausen. Noch bitter in Erinnerung ist der Fall der 62-jährigen Französin, die im Juli 2020 vom Klettersteig in den Stuibenfall stürzte und starb. Ihr wurde wohl ein Bedienungsfehler am Klettersteigset zum Verhängnis.