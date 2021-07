Auf zur Extrem Tour rund um den See

Vorsichtige Wetterprognose

Laut Wettervorschau soll es Freitag auch Niederschlag geben. „Warten wir ab, wie die Prognose am Tag vor unserer Tour sein wird“, so die Veranstalter. Für gute Stimmung wurde schon im Vorfeld gesorgt. Damit sich Fußgänger, Radfahrer und Läufer nicht in die Quere kommen, säumt eine Plakatkampagne mit Landesrat Heinrich Dorner den Weg der zehnten Auflage der Burgenland-Extrem-Tour.