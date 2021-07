Ein Opfer (68) kämpft weiter um sein Leben

Notoperation war nötig

Wie berichtet, war der 86-jährige Lenker aus Gramastetten am Sonntagvormittag ungebremst in eine Menschengruppe sowie einen Marktstand vor dem Stift in St. Florian gerast. Dabei sind zwölf Personen verletzt worden, fünf davon schwer. Eine 68-Jährige aus Pucking wurde von dem VW Tiguan überrollt und mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Kepler Uniklinikum Linz gebracht, wo sofort eine Notoperation stattfand. Auf „Krone“-Anfrage hieß es am Montag, dass die Frau noch in Lebensgefahr schwebe.