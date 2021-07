Marktstand-Unfall: „Wir waren in Schockstarre“

Eine Überfahrene lag verletzt unter dem Auto

Eine Frau wurde vom Pkw des Pensionisten überrollt und blieb darunter liegen. „Die Patientin schwebt in Lebensgefahr. Sie erlitt ein Überrolltrauma und schwere Verletzungen am Brustkorb und am Becken. Wir haben sie als Erste in ein Spital gebracht“, so Claudia Engertsberger, Einsatzleiterin vom Roten Kreuz. Insgesamt wurden bei dem Unglück zwölf Personen, unter ihnen auch der Lenker, verletzt. Zehn mussten ins Spital, fünf von ihnen erlitten schwere Blessuren. Das jüngste Opfer ist 19 Jahre, die übrigen zwischen 49 und 75.