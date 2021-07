In Marktstand gerast: Opfer teils schwer verletzt

Ein Auto ist am Sonntagvormittag vor dem Chorherren-Stift in St. Florian nahe Linz mitten in einen Marktstand gerast. Dabei wurden zwölf Menschen verletzt: Fünf Personen trugen schwere, eine sogar lebensgefährliche Verletzungen davon. Sieben überstanden den Crash mit leichten Blessuren, darunter auch der 86-jährige Unfalllenker. Einer der Marktbesucher kam sogar unter dem Fahrzeug zu liegen. Glücklicherweise waren gleich drei Ärzte beim Gottesdienst anwesend, die sofort Erste Hilfe leisteten.