Nach Einbruch in Lokal beim Biertrinken ertappt

Zwei vorbeihuschende Männer im Garten und im Anschluss daran ein lautes Klirren haben eine Bewohnerin in Wien-Margareten am Sonntagabend stutzig werden lassen. Da sie einen Einbruch in ein an das Haus angrenzendes Lokal vermutete, alarmierte die aufmerksame Zeugin die Polizei. Als die Beamten mit Unterstützung der WEGA nach dem Rechten sahen, entdeckten sie tatsächlich zwei Männer in dem Lokal, die ihren Durst gerade mit einem Bier stillten …