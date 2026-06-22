„Hoffentlich finden sie unsere Schwächen nicht“

Fernandez: Österreich „stark im Mittelfeld“

So wie Scaloni warnte auch Mittelfeldspieler Enzo Fernandez vor der Truppe von Ralf Rangnick. „Die Österreicher spielen sehr direkt, lassen einem zwar Platz, sind aber stark im Mittelfeld. Da müssen wir achtsam und aggressiv sein. Ich habe den Eindruck, dass bei dieser WM viele Mannschaften für Überraschungen sorgen.“