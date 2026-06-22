„Hoffentlich finden sie unsere Schwächen nicht“

Argentiniens Teamchef Lionel Scaloni hat vor dem WM-Duell mit Österreich Respekt vor der ÖFB-Auswahl gezeigt. Er erwarte ein „kompliziertes Spiel“, sagte der Weltmeister-Coach am Montag (Ortszeit) auf der Abschlusspressekonferenz im Dallas Stadium.
„Österreich hat sehr gute Spieler, die gut Druck machen können. Sie spielen sehr vertikal. Das ist wirklich ein ernst zu nehmender Gegner.“ Außerdem betonte Scaloni: „Bei einer WM gibt es nie einfache Spiele.“
Das ÖFB-Team werde sich gut auf die Partie vorbereiten, meinte der 48-Jährige. „Wie jede andere Mannschaft haben auch wir Schwächen. Hoffentlich wird Österreich unsere Schwächen nicht finden.“ Scaloni zeigte sich über den 3:0-Erfolg im Startmatch gegen Algerien glücklich, sagte aber auch: „Wir müssen noch Dinge verbessern und sehen, was wir optimieren können.“
Die neu eingeführten Trinkpausen bewertete der Nationaltrainer einerseits positiv, weil er mehr auf die Spieler einwirken könne. „Aber grundsätzlich sind sie ein Vorteil für das schwächere Team.“
Fernandez: Österreich „stark im Mittelfeld“
So wie Scaloni warnte auch Mittelfeldspieler Enzo Fernandez vor der Truppe von Ralf Rangnick. „Die Österreicher spielen sehr direkt, lassen einem zwar Platz, sind aber stark im Mittelfeld. Da müssen wir achtsam und aggressiv sein. Ich habe den Eindruck, dass bei dieser WM viele Mannschaften für Überraschungen sorgen.“
Der Chelsea-Profi wird wieder in der Startformation erwartet, ansonsten dürfte es im Vergleich zum Algerien-Match die eine oder andere Änderung geben. Rechtsverteidiger Gonzalo Montiel plagen angeblich muskuläre Probleme im Oberschenkel. An seiner Stelle wird wohl Atletico Madrids Nahuel Molina beginnen. Im Sturm könnte dessen Clubkollege Julian Alvarez den Vorzug gegenüber Lautaro Martinez erhalten. Scaloni teilte jedoch mit, alle Kaderspieler seien verfügbar.
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