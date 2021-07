Lautlos fliegen lernen am Spitzerberg

Der Traum vom Fliegen ist so alt wie die Menschheit selbst. Am Spitzerberg (NÖ) nahe der burgenländischen Grenze wird er – kostengünstig – wahr. In einem europaweit wohl einzigartigen dreiwöchigen Intensivkurs erlernen dort nämlich jetzt wieder 16 Interessierte das Segelfliegen – die umweltfreundlichste Art abzuheben.