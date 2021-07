Datenschützer: WhatsApp lebt vom Gruppenzwang

WhatsApp stand in den vergangenen Monaten wegen einer Änderung seiner Nutzungsbedingungen in der Kritik, die verstärkten Datenaustausch mit Konzernmutter Facebook vorsieht. Die Ankündigung der neuen AGB sorgte für einen noch nie dagewesenen Nutzer-Exodus in Richtung alternativer Messenger wie Signal oder Telegram. An der Marktführerschaft von WhatsApp hat die AGB-Aufregung allerdings nichts geändert.