Start der Öffi-Sperren ohne große Zwischenfälle

Die Wiener Linien verweisen auf die Zuständigkeit der Betreiber. In einer Stellungnahme heißt es: „Die Wiener Linien stellen online Fahrplandaten zur Verfügung, welche die externen Anwendungen selbst heranziehen können, um ihr Routing zu bilden.“ Das Einspielen dieser Daten in die jeweilige App liege allerdings nicht in der Hand der Wiener Linien. Konkret bedeute das: „Das Einspielen und Routen in den jeweiligen Systemen erfolgt durch den Anwender selbst, dies ist seitens der Wiener Linien nicht möglich.“