Facebook öffnet Instagram und WhatsApp für Firmen

Facebook treibt seine Pläne, hauseigene Apps zur Plattform für den Austausch zwischen Unternehmen und ihren Kunden zu machen, voran. Zu seiner Entwicklerkonferenz F8 Refresh am Mittwoch öffnete das Online-Netzwerk unter anderem die Schnittstelle für Chats bei der Foto-Plattform Instagram für alle Entwickler. Damit können nun Firmen direkt in der App mit ihren Kunden kommunizieren. Facebook demonstrierte als Beispiel, wie man in einer Unterhaltung den Versandstatus prüfen oder die Lieferadresse korrigieren kann. Auch bei WhatsApp werden die Möglichkeiten zur Kommunikation mit Unternehmen ausgebaut.