Heißer Föhnwind führte zu Kärntner Hitzerekord

„Grundsätzlich messen wir in den Niederungen die besonders hohen Temperaturen. In Kärnten sind meist Dellach im Drautal, Ferlach und St. Andrä Spitzenreiter“, erklärt Paul Rainer, Meteorologe bei GeoSphere Austria. „Dellach liegt windgeschützt auf der Sonnenseite in einem Kessel. Daher wird es dort trotz der etwas höheren Lage auch so heiß.“