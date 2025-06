14-Jährige hetzt Schlägertrupps auf Mitschüler

Staatsanwaltschaft stellte Verfahren ein

Was Eltern schockiert: Trotz Anzeigen, Krankenhausbefunden und konkreten Namen der Schläger passiert – nichts. Im Gegenteil: Ein Verfahren gegen einen mutmaßlichen Täter wurde laut vorliegendem Bescheid der Staatsanwaltschaft Linz eingestellt. Begründung: Ein strafrechtliches Vorgehen erscheine nicht geboten, um den Beschuldigten von weiteren Taten abzuhalten. „Das heißt im Klartext: Der Bub darf zuschlagen, was er will. Konsequenzen gibt es keine“, so eine Mutter.